Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla ilk asistini yaptı! 2-1 Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Lig'inin 10.haftasında Toulouse'a 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada Yaya Sanogo ve 66'ncı dakikada Max Gradel kaydederken, konuk takımın tek golü 90'ıncı dakikada Fonte'den geldi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakaya 77'nci dakikada dahil olurken takımının attığı golde asisti yapan isim oldu. Mehmet Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

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