Yusuf Yazıcı hangi takıma gidiyor? Yusuf Yazıcı'nın transfer olacağı takım hangisi?
Yusuf Yazıcı yeni takımı | Fransız ekibi Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı belli oldu? Peki, Yusuf Yazıcı hangi takıma transfer oldu? Yusuf Yazıcı hangi lige transfer oldu?
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı belli oldu. Peki, Yusuf hangi takımla sözleşme imzaladı?
Yusuf Yazıcı hangi takıma gidiyor? Yusuf Yazıcı'nın transfer olacağı takım hangisi?
Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olacağı gelen haberler arasında. Bugün Rusya'ya giden milli futbolcu sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Moskova ekibiyle sözleşme imzalayacak. Satın alma opsiyonluk kiralık olarak CSKA Moskova forması giyecek olan 24 yaşındaki milli futbolcu sonrasında takımının kampına katılacak. Yusuf Yazıcı geçen sezon Fransa Ligi’nde Lille ile şampiyonluk sevinci yaşadı.