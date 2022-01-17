  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yusuf Yazıcı hangi takıma gidiyor? Yusuf Yazıcı'nın transfer olacağı takım hangisi?
Spor

Yusuf Yazıcı hangi takıma gidiyor? Yusuf Yazıcı'nın transfer olacağı takım hangisi?

Yusuf Yazıcı yeni takımı | Fransız ekibi Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı belli oldu? Peki, Yusuf Yazıcı hangi takıma transfer oldu? Yusuf Yazıcı hangi lige transfer oldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-17 17:46:00 -
Yusuf Yazıcı hangi takıma gidiyor? Yusuf Yazıcı'nın transfer olacağı takım hangisi?

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı belli oldu. Peki, Yusuf hangi takımla sözleşme imzaladı?

Yusuf Yazıcı hangi takıma gidiyor? Yusuf Yazıcı'nın transfer olacağı takım hangisi?

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olacağı gelen haberler arasında. Bugün Rusya'ya giden milli futbolcu sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Moskova ekibiyle sözleşme imzalayacak. Satın alma opsiyonluk kiralık olarak CSKA Moskova forması giyecek olan 24 yaşındaki milli futbolcu sonrasında takımının kampına katılacak. Yusuf Yazıcı geçen sezon Fransa Ligi’nde Lille ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Trabzonspor transfer haberi! Son dakika:
Trabzonspor transfer haberi! Son dakika:

Spor

Trabzonspor transfer haberi! Son dakika:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay