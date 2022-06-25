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Spor Yusuf Yazıcı, Fransa'nın devine gidiyor!
Spor

Yusuf Yazıcı, Fransa'nın devine gidiyor!

Lille'den ayrılmaya hazırlanan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın Paris Saint-Germain'e önerildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 15:56:00 -
Yusuf Yazıcı, Fransa'nın devine gidiyor!

Lille'den ayrılmaya hazırlanan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın Paris Saint-Germain'e önerildiği iddia edildi.

CSKA ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesi ile Lille'e dönen Yusuf Yazıcı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Millî oyuncu için flaş PSG iddiası gündeme geldi.

Fransız gazeteci Ignazio Genuardi, PSG'de yeniden bir araya gelen Luis Campos & Christophe Galtier ikilisine sahada tamamlayıcı bir rol adına önerildi. 'Foot sur 7' de Galtier hamlesi sonrası Lille'den Renato Sanches'i kadrosuna katmak isteyen Campos'un Yusuf Yazıcı transferine de sıcak bakabileceğini belirtti.

Haberde, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e getiren Luis Campos'un profilini çok beğendiği ve tekrar denemeyi düşünebileceği aktarılırken Galtier'nin de tamamlayıcı bir rol ile Yusuf'u kullanabileceği iddia edildi.

 

 

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