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Spor Yusuf Yazıcı adım adım CSKA'ya
Spor

Yusuf Yazıcı adım adım CSKA'ya

Rus ekibi CSKA Moskova ile anlaşan Yusuf Yazıcı, Moskova'da sağlık kontrolünden geçti. Oyuncunun transferi birkaç gün içerisinde açıklanacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 13:15:00 -
Yusuf Yazıcı adım adım CSKA'ya

Rus ekibi CSKA Moskova ile anlaşan Yusuf Yazıcı, Moskova'da sağlık kontrolünden geçti. Oyuncunun transferi birkaç gün içerisinde açıklanacak.

Lille kulübüyle anlaşma sağlayan CSKA kulübünün Yusuf Yazıcı ve menajerin Moskova'ya davet ettiği ve sağlık kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Menajer Adem Cebeci Rus basınına yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gitti, yakın zamanda kulüplerden açıklama yapılacak onları bekleyin" ifadelerini kullandı.

LILLE’DE FORMA ŞANSI BULAMIYORDU

Fransız kulübü Lille ile CSKA Moskova'nın 6 aylık kiralama anlaşması yaptığı ancak 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ise zorunlu olabileceği de ifade ediliyor.

Yusuf Yazıcı, teknik direktör Galtier'in Lille'den ayrılmasından sonra bu sezon fazla forma şansı bulamamış ve Fransız ekibinden ayrılık kararı almıştı.

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