Türkiye ile Özbekistan ekonomik ilişkilerini yeni yatırımlar ve ticaret hedefleriyle büyütmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Dünyası'nın Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'nda konuşma yaptı. Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeş Özbek halkına ve siz değerli katılımcılara selamlarını iletiyorum. İki kardeş ülkenin insanları olarak Semerkant'ın sokaklarından Anadolu'nun köylerine, Buhara'nın huşusundan kadim medeniyetimizin değerlerine, Ali Şir Nevai'nin şiirlerinden Yunus Emre'nin gönül diline uzanan ortak bir hikayenin sahibiyiz. Bugün burada bu hikayenin yeni sayfalarını birlikte yazmak için bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda, yeni ihdas edilen Türkiye-Özbekistan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey mekanizmamızın ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmesini temenni ediyor, kardeş halklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz dönem, jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliğine ilişkin kaygılar, teknolojik dönüşümler ile dünya siyasetinin ve ekonomisinin dönüşümden geçtiği, ülkelerin ekonomik ve stratejik önceliklerini yeniden şekillendirdiği bir zaman dilimine denk gelmektedir. Değişen dünya düzeninde ülkelerin karşı karşıya olduğu karmaşık sınamalara, hiçbir ülkenin tek başına yanıt verme imkanı bulunmamaktadır. Böylesi bir dönemde Türkiye ile Özbekistan arasındaki mükemmel düzeydeki ilişkiler, tarihi ve kültürel bağlarımızın çok ötesinde müstesna bir anlam taşımaktadır. İlişkilerimizin ulaştığı bu seviye, halklarımızın müreffeh geleceği bakımından bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Biz aramızdaki bu güçlü bağları semereli ekonomik ortaklıklara, ortak yatırımlara ve stratejik iş birliklerine dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.

“10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefi”

Konseyin, geçtiğimiz ay Ankara'da kurulduğunu belirten Cevdet Yılmaz, "Konseyimizin, mevcut iş birliği mekanizmalarımızı tamamlayarak Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği kısa vadede 5 milyar dolar, orta vadede ise 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmamıza ivme kazandıracağına inanıyorum. Atayurdumuzda faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 400 Türk sermayeli şirketimiz ve bugüne kadar toplam değeri yaklaşık 9,5 milyar dolar olan 350 civarında proje üstlenen müteahhitlik firmalarımız, ekonomik ortaklığımızın sağlam temelini oluşturmaktadır. Konseyimizin, yeni yatırımların ve projelerin önünü açarak bu şirketlerimize süratle yenilerinin eklenmesine ve halklarımızın ortak refahının artmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasında sanayii, inşaat, tekstil, enerji, teknoloji, tarım, gıda ve hizmet sektörleri başta olmak üzere Türk yatırımcılarının Özbekistan ekonomisine her alanda katkı sağlamasını teşvik ettiklerini söyledi. Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki süreçte altyapıdan bağlantısallığa, konuttan sağlığa ve daha birçok alanda Özbekistan'ın büyük kalkınma projelerinde, firmalarımızın çok daha fazla görev ve sorumluluk üstlenmelerini temenni ediyoruz. Üçüncü ülkeler üzerinden yapılanlarla birlikte bugün 8,2 milyar dolara ulaşmış olan Türk yatırımlarının, karşılıklı fayda temelinde en kısa sürede iki haneli sayılara ulaşmasını bekliyorum. Keza Özbek iş insanlarını da ülkemizde daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren 500'ü aşkın Özbek sermayeli şirketin sayısının kısa sürede hızla artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

“Verimli bir iş ve yatırım ortamı temin etme niyetindeyiz”

Bugün gerçekleştirilen ilk toplantıda Türk ve Özbek işletmeleri ile yatırımcıları arasındaki bağları güçlendirecek, özel sektör paydaşlarımızı kalkınma odaklı yenilikçi projelerle buluşturacaklarını kaydeden Yılmaz, "Kapsayıcı bir anlayışla daha fazla girişimcimize iki kardeş ülkenin kapılarını açarken, ülkelerimizin kalkınma öncelikleriyle uyumlu, yüksek nitelikli müşterek projelerin belirlenmesine ve tamamlanmasına destek vereceğiz. Düzenli temaslar vesilesiyle, iş insanları, özel sektör paydaşları ve girişimcilerinin karşı karşıya kaldığı sorunları süratle tespit edip, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sunarak Türkiye ile Özbekistan arasında verimli bir iş ve yatırım ortamı temin etme niyetindeyiz" şeklinde konuştu.

Yılmaz, kamu kurumları arasında var olan güçlü siyasi ve diplomatik ilişkilerin kalıcı ekonomik sonuçlara dönüşmesinde iş insanlarının gayretleri ve sağlayacakları rehberliğin belirleyici olacağına vurgu yaptı. Cevdet Yılmaz, "Bu karşılıklı etkileşimi, ortak geleceğimizin inşasında en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Hedefimiz, ticaretimizi büyüterek halklarımızın refahını yükseltmek ve iki kardeş ülkenin ortak geleceğini güçlü bir ekonomik ortaklık temelinde inşa etmektir. Asırlar boyunca ilmin, irfanın ve medeniyetin öncü merkezlerinden olan Özbekistan, bugün de genç ve dinamik nüfusu, zengin enerji ve kritik maden kaynakları, stratejik ulaştırma koridorları ile barış, istikrar ve refahı önceleyen duruşu sayesinde insanlığın ortak geleceğine önemli katkılar sunmaktadır" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, toplantı öncesinde İslam Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, eser için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür etti.

“İlişkilerimizi her alanda derinleştirmeye her daim hazır olduk”

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev liderliğinde gerçekleştirilen reformlar sayesinde Özbekistan'ın ekonomide ve uluslararası siyasetteki ağırlığının her geçen gün arttığına vurgu yapan Yılmaz, "Türkiye olarak Özbekistan'la ilişkilerimizi her alanda derinleştirmeye, iş dünyalarımız arasındaki temasları artırmaya ve karşılıklı yatırım imkanlarını geliştirmeye her daim hazır olduk. Zira biliyoruz ki, gönül birliğimizin en kıymetli mirası, birlikte ürettiğimiz ve gelecek nesillere birlikte bıraktığımız eserler olacaktır. Bu anlayış dahilinde, tesis ettiğimiz beşeri, ticari ve ekonomik bağların nesilden nesile aktarılması ve daha da güçlenmesi için kadim İpek Yolu'nun bizlere ihsan ettiği öğretilerden ilham almaya devam etmeliyiz. Bağlantısallık koridorlarını yalnızca birer transit geçiş güzergahı değil, üretimin, ticaretin, yatırımın ve istihdamın geliştiği ekosistemlere dönüştürmeliyiz" diye konuştu.

"Hazar geçişli Orta Koridor yeni dünyanın ağırlık merkezi haline geldi"

Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın her boyutuyla yeniden şekillendiği bu dönemde, Hazar geçişli Orta Koridor'un yeni dünyanın ağırlık merkezi haline geldiğine vurgu yapan Cevdet Yılmaz, "Bu gelişmeler, Türkiye olarak bu girişime ilişkin on yıllardır taşıdığımız inancın ve ortaya koyduğumuz vizyonun ne kadar isabetli olduğunu teyit etmektedir. Dünyanın içinden geçtiği bu büyük dönüşüm, ülkelerimiz açısından pek çok sınamayı beraberinde getirdiği gibi, önemli fırsatları da önümüze koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bize düşen görev, geçmişin ortak mirasını geleceğin ortak refahına dönüştürmektir"

Türkiye ve Özbekistan'ın güçlü bir tarihi mirasa, köklü insani bağlara ve ortak çalışma kültürüne sahip olduğunu aktaran Yılmaz, "İmam Buhari'nin ilim ve hikmet mirası, İmam Maturidi'nin her daim aklı merkeze alan Ali Şir Nevai'nin dilimize ve kültürümüze kattığı zenginlik, Mirzo Uluğ Bey'in bilime açtığı ufuk, bugün de yolumuzu aydınlatan ortak değerlerimizdir. Bugün bize düşen görev, geçmişin ortak mirasını geleceğin ortak refahına dönüştürmektir. Sözlerimi bir Özbek deyişiyle bitirmek isterim: Do'sting bilan dildosh bo'l, qilgan ishida yo'ldoshbo'l. Dostunla gönüldaş ol, yaptığı işte birlik ol. Bu düşüncelerle bugün bizi buraya toplayan vesilenin yeni dostluklara, güçlü ortaklıklara ve hayırlı işbirliklerine vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.