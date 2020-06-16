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Yusuf Kavaklı'dan çarpıcı sözler: AK Parti hükümeti hiçbir şey yapmadıysa...

Ayasofya tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, "Herkes kendi tıynetini ortaya koyuyor. Yunan istemiyor bunlar da istemiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 21:22:00 -
Yusuf Kavaklı'dan çarpıcı sözler: AK Parti hükümeti hiçbir şey yapmadıysa...

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, yeniakit.com.tr yayınına katıldı. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına itiraz edenlere sert ifadelerle tepki gösteren Kavaklı, "Herkes kendi tıynetini ortaya koyuyor. Yunan istemiyor bunlar da istemiyor. Bunların çoğunun kimliğinde hem Müslüman hem Türk yazıyor. AK Parti hükümeti hiçbir şey yapmadıysa adam diye ortada gezen bu kişileri meydana çıkarttı." dedi.

Yusuf Kavaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Ayasofya kılıç hakkıdır. Fatih Sultan Mehmed Han'ın vakfiyesidir. Necip Fazıl Kısakürek ne diyor? 'Gençler! Ayasofya birgün açılacak. Ama mutlaka açılacak. Belki ben görmeyebilirim ama o mabed açılacak' Ben de diyorum ki inşallah açılacak."

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Yorumlar

Mesut

AYASOFYANIN açılmasına bir yunan gavuru birde chp haçlı zihniyeti karşı çıkıyor ip meral saadet karapapaz da chp nin kuyruğuna takılı
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Hatice

Nihayet birisi bunlarin zihniyetini vede sakladiklari kimliklerini tayyip erdogan sayesinde meydana ciktigini soyledi gercek bu
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