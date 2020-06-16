Yusuf Kavaklı'dan çarpıcı sözler: AK Parti hükümeti hiçbir şey yapmadıysa...

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, yeniakit.com.tr yayınına katıldı. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına itiraz edenlere sert ifadelerle tepki gösteren Kavaklı, "Herkes kendi tıynetini ortaya koyuyor. Yunan istemiyor bunlar da istemiyor. Bunların çoğunun kimliğinde hem Müslüman hem Türk yazıyor. AK Parti hükümeti hiçbir şey yapmadıysa adam diye ortada gezen bu kişileri meydana çıkarttı." dedi.

Yusuf Kavaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Ayasofya kılıç hakkıdır. Fatih Sultan Mehmed Han'ın vakfiyesidir. Necip Fazıl Kısakürek ne diyor? 'Gençler! Ayasofya birgün açılacak. Ama mutlaka açılacak. Belki ben görmeyebilirim ama o mabed açılacak' Ben de diyorum ki inşallah açılacak."