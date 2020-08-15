Yusuf Kavaklı, "Biz çıplak kadınların torunları değiliz" dedi ve ekledi: Ülkemizi aile yapımızı bozarak yıkmaya çalışıyorlar

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

İslam'ın kadına verdiği değeri yeniakit.com.tr'ye anlatan Emekli İstanbul İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, "Birincisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) hanımlarının hiçbirisine bir kez bile vurmamıştır. İkincisi Efendimiz (SAV), 'Sizin en hayırlınız hanımlarına hayırlı olandır' buyurmuştur. Üçüncüsü ise yine Efendimiz (SAV), 'Cennet annelerin ayakları altındadır' demiştir. Şimdi bu Hadis-i Şerifler ortadayken dinimiz İslam'a iftira atmak en büyük alçaklıktır." dedi.

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İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin devam eden tartışmalara da değinen Kavaklı, şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi'ni sonunu hesap etmeden bu milletin başına bela ettiler. Bunlar kendi ayaklarına kurşun sıktılar. Şimdi de içinden çıkamıyorlar. Abdurrahman Dilipak bu işe gönlünü koyan bir adamdır. Şimdi düşünün! Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusunda bulunuyorlar. Kimler? İktidarda bulunan partinin hanım temsilcileri. Bu zincir oluşurken Abdurrahman Dilipak en başta duruyordu. Abdurrahman Dilipak gibi bir kişiye suç duyurusunda bulunmak aklıma gelecek en son şey bile değildi. Maalesef ortalığı karıştırmak isteyenler var."

'Biz 'çıplak' kadınların torunları değiliz'

"Ben uzun yıllar Avrupa'da yaşadım. İnanın ki bizdeki çıplaklık, ve serbestlik Avrupa'da yok. Moda adı altında bu milletin aile köküne kirli su döküyorlar. Yani Çanakkale'ye İstiklal Savaşı'na mermiyi taşıyan hanımlar bugünkü modelistlerle mi taşımışlar? Ya da modelistlerin kıyafetleriyle mi taşımışlar? Doğurduğu çocuğu samana sarıpta 'Aman mermi ıslanmasın' diyen bir neslin torunlarıyız. Bu millette yıkamadıkları bir kaleleri kaldı. O da aile. O aileyi yıkabilirlerse bu milleti hayli hayli yıkacaklar. Onun içinde oyuna gelmemek lazım."