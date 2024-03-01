Yusuf Kaplan'dan kendisini hedef alanlara çok sert tepki! 'Alçaklık yapmanın alemi yok'

Kaplan hakkındaki linç kampanyasına Yeni Şafak'taki köşesinden cevap verdi.

Yusuf Kaplan Akit TV canlı yayınında, bir konferanstayken Cumhurbaşkanlığı tarafından arandığını ve kendisine, "Hocam biz şu anda Gazze'deyiz" bilgisinin verildiğini anlatmıştı.

Kaplan Akit TV yayınındaki açıklamasından sonra, Gazze'deki zulme karşı en dik duruşu sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hedefe konmuştu.

Yusuf Kaplan bugünkü köşesinde, "İçimizdeki İranlılar ya da Türkiye’de Türkiye’yi savunamamak!" başlığını kullanarak şunları söyledi:

"Türkiye Gazze’dedir" dedim diye topa tutmak hiç de normal bir davranış değil. İrancı ve FETÖ'cü şebekeler fırsat bu fırsat diye saldırıyorlar. Son derece emin bir şekilde söylüyorum: Türkiye maddî, nakdî ve ötesi araçlarla Gazze’dedir. Çeşitli gruplara yardımları elden ve bizzat iletiyoruz STK'lar üzerinden. Sadece bu kadarını söylüyorum. Siz anlayın. Benim yalan söylediğimi söyleyenler de, ima edenler de karaktersizdir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye, Erdoğan’ın kararlı ve dirayetli liderliğiyle, İran'ın 'mazlumların hamisi' rolünün sahte olduğunu deşifre etmiş ve yeniden İslam dünyasının umudu olduğunu göstermiştir.

Türkiye’nin Gazze’de olduğunu söylediğimde bana saldırılmasının nedeni budur. Türkiye’nin açıktan savaşa sokulması için çalışan İngiliz-Yahudi kuklaları var bu ülkede. İçimizdeki İranlılar diyebiliriz buna. Hem Türkiye bir şey yapmıyor imajı oluşturmak hem de Türkiye’nin tuzağa düşürülerek savaşa girdirilmesini sağlamak istiyor bu pespaye adamlar!

Türkiye’nin Gazze’de olduğunu iyi bilen içimizdeki İranlılar ve İranlılar bana saldırılarını artırdılar. Bilerek saldıranlar iğrenç adamlardır. Açıkça söylüyorum: Türkiye Gazze’ye en çok maddi, nakdî ve gıda yardımı yapan ülkedir. Burada güzel ve zekice bir organizasyon var. Alçaklık yapmanın âlemi yok.