  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İP'li Erhan Usta'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Kılıçdaroğlu'na gaz verenler şimdi de İmamoğlu'na çalışıyor! T24'ün anket haberi güldürdü

İsrailli gazete dünyanın en güçlü ordularını açıkladı! Türkiye'nin listedeki sırası Tel-Aviv'i salladı

Ünlü anketçiden gündemi altüst edecek çıkış: Yeniden Refah seçmeni seçime 10 gün kala bunu yapacak

İstanbul'daki son sonuçlar anketçi Hakan Bayrakçı'yı şaşkına çevirdi: Geçen seçim böyle bir olay yoktu

Turkcell'den Elon Musk'ı bile şaşırtacak tarihi hamle! Dünya devi ile anlaşıldı

Trump hapı yuttu: Kritik dolandırıcılık davası için çanta dolusu para: 100 milyon dolar teminat ödemeye hazır

4 adet TOLUN, 4 farklı hedef! Bakan şaşıp kalacak: Savaş uçakları, TİHA ve SİHA’larla Türkiye hamleyi yaptı

Poşetteki 250 bin dolar gizemini koruyor! Aday borsası deşifre oldu, CHP’liler dilini yuttu

Aracı olanlar dikkat: 2. el otomobilin satışı ile ilgili tuhaf gelişme!
Medya Yusuf Kaplan'dan kendisini hedef alanlara çok sert tepki! 'Alçaklık yapmanın alemi yok'
Medya

Yusuf Kaplan'dan kendisini hedef alanlara çok sert tepki! 'Alçaklık yapmanın alemi yok'

Yeniakit Publisher
2024-03-01 23:48:00 -
Yusuf Kaplan'dan kendisini hedef alanlara çok sert tepki! 'Alçaklık yapmanın alemi yok'

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Akit TV canlı yayınındaki Gazze sözlerinden sonra kendisini hedefe koyanlara sert tepki gösterdi.

Kaplan hakkındaki linç kampanyasına Yeni Şafak'taki köşesinden cevap verdi.

Yusuf Kaplan Akit TV canlı yayınında, bir konferanstayken Cumhurbaşkanlığı tarafından arandığını ve kendisine, "Hocam biz şu anda Gazze'deyiz" bilgisinin verildiğini anlatmıştı.

Kaplan Akit TV yayınındaki açıklamasından sonra, Gazze'deki zulme karşı en dik duruşu sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hedefe konmuştu.

Yusuf Kaplan bugünkü köşesinde, "İçimizdeki İranlılar ya da Türkiye’de Türkiye’yi savunamamak!" başlığını kullanarak şunları söyledi:

"Türkiye Gazze’dedir" dedim diye topa tutmak hiç de normal bir davranış değil. İrancı ve FETÖ'cü şebekeler fırsat bu fırsat diye saldırıyorlar. Son derece emin bir şekilde söylüyorum: Türkiye maddî, nakdî ve ötesi araçlarla Gazze’dedir. Çeşitli gruplara yardımları elden ve bizzat iletiyoruz STK'lar üzerinden. Sadece bu kadarını söylüyorum. Siz anlayın. Benim yalan söylediğimi söyleyenler de, ima edenler de karaktersizdir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye, Erdoğan’ın kararlı ve dirayetli liderliğiyle, İran'ın 'mazlumların hamisi' rolünün sahte olduğunu deşifre etmiş ve yeniden İslam dünyasının umudu olduğunu göstermiştir.

Türkiye’nin Gazze’de olduğunu söylediğimde bana saldırılmasının nedeni budur. Türkiye’nin açıktan savaşa sokulması için çalışan İngiliz-Yahudi kuklaları var bu ülkede. İçimizdeki İranlılar diyebiliriz buna. Hem Türkiye bir şey yapmıyor imajı oluşturmak hem de Türkiye’nin tuzağa düşürülerek savaşa girdirilmesini sağlamak istiyor bu pespaye adamlar!

Türkiye’nin Gazze’de olduğunu iyi bilen içimizdeki İranlılar ve İranlılar bana saldırılarını artırdılar. Bilerek saldıranlar iğrenç adamlardır. Açıkça söylüyorum: Türkiye Gazze’ye en çok maddi, nakdî ve gıda yardımı yapan ülkedir. Burada güzel ve zekice bir organizasyon var. Alçaklık yapmanın âlemi yok.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23