Yusuf Kaplan'dan 'İklim Kanunu' açıklaması: Reddet Türkiyem!
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından İklim Kanunu'na karşı çıktığını belirten açıklamalarda bulundu.
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından İklim Kanunu'na karşı çıktığını belirten açıklamalarda bulundu.
Son günlerde tartışma konusu olan ve meclis gündemine gelen İklim Kanunu'na karşı çeşitli kampanyalar yürütülmeye devam ederken, kabul edilmemesi yönündeki açıklamalar da peş peşe gelmeye başladı.
''REDDET TÜRKİYEM''
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından, ''İklim Kanunu küresel kapitalist sistemin bütün dünyaya dayattığı bir eşkiyalık örneği! Dünyanın dengesini bozdular, tabiatı tahrip ettiler, ozon tabakasını deldiler, insan türünün ve canlı hayatının geleceğini tehlikeye soktular… Kendi hegemonyalarına halel gelmesin diye ülkelere baskı yapıyorlar! Reddet Türkiyem.'' açıklamasında bulundu.