Yusuf Kaplan’dan çarpıcı uyarı: Felaket geliyorum diyor

Yusuf Kaplan, "Geliyorum diyen felâket" diyerek ülkelerini terk etmek isteyen kuşaklar olduğunu söylerken "Suçlu gençler değil. Suçlu, bizleriz, hepimiz" dedi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Gelinen noktada çok büyük bir felâketle karşı karşıyayız ülkemizde pandemi sonrasında” dedi.

“Ülkenin genç kuşakları Türkiye’yi terketmekten sözediyor!” diyen Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

Liselerin yarıya yakını böyle! Üniversite öğrencilerinin yarıdan fazlası, hatta çoğu. Ürpertici ama gerçek bu! Dünyayı köleleştirenlerden hâlâ özgürlük bekliyoruz. Celladına aşık olmak tam da böyle bir şey işte! Suçlu gençler değil. Suçlu, bizleriz, hepimiz. Aileler. Mankurtlaştırıcı medya. Yozlaştırıcı kültür endüstrisi.

Toplumun kültürel dinamiklerini, değerlerini önce inkâr eden, sonra kültürel ruhköklerini kurutan seküler, Batıcı, pozitivist eğitim sistemi. Topluma kültürüne, inançlarına, değerlerine yabancılaşmış bir kimlik dayatan sömürgeci eğitim sistemi, artık güvenlik meselesidir. Şunu aslâ unutmayalım: Ülkelerini kolaylıkla terkedenler, ülkelerini de, ilkelerini de kolaylıkla terkederler, bu toprakları kurda kuşa, emperyalist leş kargalarına yem etmekten çekinmezler.