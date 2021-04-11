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Gündem Yusuf Kaplan yazdı: Laiklik bizi bozar!
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Yusuf Kaplan yazdı: Laiklik bizi bozar!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü köşesinde 'Laiklik' kavramını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 20:22:00 - 2021-04-11 20:30:54
Yusuf Kaplan yazdı: Laiklik bizi bozar!

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 'Laiklik dogma'sı ve 'sopa'sı' başlıklı yazısında 104 amiral eskisinin darbe imalı bildirisinden sonra başlayan 'laiklik' tartışmalarını değerlendirdi. "Bu toplumun tuhaf bir sorunu var: Laiklik." diyen Kaplan, "Hiçbir şekilde tartışılamayan, kritik zamanlarda, sopa olarak kullanılan bir pranga bu. Toplumu germek ve tehdit etmek için kullanılan bir 'maşa!" ifadelerini kullandı.

'Laiklik elden gidiyor' sloganları!

Bildiriden sonra 'laiklik' tartışmalarının yeniden gündeme geldiğine dikkat çeken Kaplan, "Amiraller yani deniz paşalardan sonra bir kez daha hortlatıldı laiklik ve 'laiklik elden gidiyor!' sloganları her yanı kaplamaya başladı!" dedi.

'Laikliğin dogma haline getirilmesi zekamızla alay anlamına geliyor'

Laiklik tartışmasına katılan çevrelerin birçoğunun yeterli bilgiye sahip olmadığını söyleyen Yusuf Kaplan, şöyle devam etti:

"Kimsenin laikliği tartışmaya ne mecali ne de entelektüel birikimi var. Sığlık diz boyu hem laik kesimlerde hem de İslâmî kesimlerde. Temel sorunumuz sığlık bu ülkede. Laiklik tartışılamaz bir dogma. Oysa bu, tastamam zihnin donması. Laikliğin dogma hâline getirilmesi, zekâmızla alay edilmesi anlamına geliyor. Düşünsenize, laiklik, 'değiştirilmesi bile teklif edilemez' bir madde olarak yer alıyor bu ülkenin anayasasında. Sadece bu ülkenin anayasasında şu koskoca dünyada! İyi de, neden peki? Laikliğin anavatanı, dünyanın en laik ülkelerinde bile laikliğin tartışılmaz olması, dogma katına yükseltilmesi, laikliği tartışanların aforoz edilmesi gibi absürdlükler düşünülemez bile."

'Laiklik bizi bozar'

"Ama burası Türkiye! Celladına âşık tasmalı çekirgeler, gulyabanîler ülkesi! Birileri laiklik üzerinden topluma sopa sallamaktan geri durmuyor. Yeter ama! Şunu aslâ unutmayacaksınız: Bu toplum, tam altı asır, 72 millete, dine, ırka mensup insanı bir arada yaşama tecrübesi üretebilmiş tek toplumdur. Bunu da laiklik üzerinden değil, İslâm üzerinden başarabilmiştir. Laiklik bizi bozar! Bozuyor da nitekim."

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