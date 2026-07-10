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Spor TFF, kararını ilan etti! Türk futbolunun köklü takımı küme düşürüldü
Spor

TFF, kararını ilan etti! Türk futbolunun köklü takımı küme düşürüldü

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TFF, kararını ilan etti! Türk futbolunun köklü takımı küme düşürüldü

1923 yılında kurulan Türk futbolunun köklü takımlarından Altınordu, 3. Lig'e düşürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), köklü İzmir ekibi Altınordu'nun 2026-2027 sezonunda profesyonel liglere katılmama talebi üzerine kulübün Nesine 2. Lig'den bir alt lig olan Nesine 3. Lig'e düşürülmesine karar verdiğini duyurdu.

2. Lig'den 3. Lig'e düşürüldü

TFF'nin açıklamasında, Altınordu'nun federasyonun belirttiği süre içinde Lige Katılım Formu ile ilgili belgeleri sisteme yüklemediği vurgulandı. Kulüp, 3 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul'da profesyonel liglerde yer almama kararı almıştı. Bu doğrultuda talepleri kabul edilen Altınordu, 2. Lig'den 3. Lig'e düşürüldü.

 

Federasyon ayrıca, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda puan sıralamasında son iki sırada yer alacak takımların (Altınordu hariç) de 3. Lig'e düşeceğini bildirdi. Altınordu'nun yer aldığı Kırmızı Grup'un fikstürü ise 17 takımlı olarak çekilecek.

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