  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran'dan kınama: Taraflı AP kararının değeri ve hükmü yok! Mehteran ayarlı AP provokasyonu AK Parti'den AP'a sert tepki! TSK’ya yönelik alçakça iftirayı kınıyoruz Türkiye sağlıkta çıtayı çok yükseltti Dünya bizi takip ediyor SSB ile dev sözleşme imzalandı! ASELSAN'a 1,5 milyar avroluk sorumluluk AP’den ikiyüzlülük Mali'de sivilleri katleden Rus askerlerine pusu Savunamıyor saldırıyor Amerikalılar Erdoğan’ın hediyesini böyle yorumladı! “Erdoğan'dan ustalıkla 200 IQ'luk hamle” Sosyal sorunların temelinde ekonomik krizler yatar
Dünya Türkiye dostu Katar ve Pakistan'dan önemli temas
Dünya

Türkiye dostu Katar ve Pakistan'dan önemli temas

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye dostu Katar ve Pakistan'dan önemli temas

Türkiye'ye olan dostluklarıyla bilinen Katar Emiri Şeyh Temim ve Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran müzakerelerini görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Şerif telefonda görüştü.

Görüşmede, Katar ile Pakistan arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesi imkanlarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Taraflar, özellikle ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar ve müzakereler başta olmak üzere gerginliğin azaltılması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne yönelik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

 

Şerif, ülkesinin Katar ile tam destek ve dayanışma içinde olduğunu belirterek, bölgede son dönemde elde edilen barış kazanımlarının korunması için itidal, diyalog ve diplomasinin önemini vurgulayarak bölgesel barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi amacıyla Doha ile koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Katar Emiri Al Sani ise Pakistan ile birlikte bölgesel güvenliğin desteklenmesi ve deniz ulaşım hatlarının güvenliğinin korunması ile bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış için koordinasyon ve işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Katar'da kritik toplantı! İran'ı konuştular
Katar'da kritik toplantı! İran'ı konuştular

Dünya

Katar'da kritik toplantı! İran'ı konuştular

Bakan Fidan'dan Katar hamlesi
Bakan Fidan'dan Katar hamlesi

Gündem

Bakan Fidan'dan Katar hamlesi

Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran, Katar tankerini vurdu
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran, Katar tankerini vurdu

Dünya

Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran, Katar tankerini vurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23