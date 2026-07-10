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Gündem İşler çığırından çıkmaya başlayınca dost Katar devreye girdi: Apar topar Tahran'a gittiler
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İşler çığırından çıkmaya başlayınca dost Katar devreye girdi: Apar topar Tahran'a gittiler

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İşler çığırından çıkmaya başlayınca dost Katar devreye girdi: Apar topar Tahran'a gittiler

ABD ile İran arasında yeniden patlak veren gerilim sonrası devreye Katar girdi. Arap yetkililer, iki ülke arasında orta yolu bulmak için Tahran'a gitti.

Son dönemde Washington ve Tahran hattında artan gerilim, diplomatik kanalların tamamen tıkanmasına yol açmıştı. Bu krizin aşılması ve diyaloğun yeniden tesis edilmesi için harekete geçen Katar, iki ülke arasında köprü kurmak amacıyla kritik bir diplomatik girişim başlattı.

 

ABD İLE KOORDİNELİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan yetkili bir kaynak, Katarlı müzakerecilerin İranlı makamlarla bir araya gelmek üzere Tahran'a gittiğini doğruladı. Kaynak, bu ziyaretin ve yürütülen görüşmelerin doğrudan ABD ile koordinasyon içinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.Heyetin temel hedefinin; tırmanan gerilimi azaltmak, kopan bağları onarmak ve gelecekteki daha geniş kapsamlı müzakerelerin önünü açacak uygun diplomatik koşulları yaratmak olduğu ifade edildi.

 

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR NELER?

Katar heyeti ile İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerin masasında, bölgedeki güvenliği ve ikili ilişkileri doğrudan etkileyen sıcak başlıklar yer alıyor. ABD ve İran arasında geçmişte sağlanan mutabakat zaptının fiili olarak hayata geçirilmesi için atılacak adımların belirlenmesi. Son dönemde Washington ile Tahran arasında ciddi askeri ve siyasi gerginliklere neden olan Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer (deniz trafiği) ve güvenlik anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması. Bölgesel krizlerin derinleşmesini önlemek adına karşılıklı güven artırıcı adımların teşvik edilmesi.

 

ABD-İRAN HATTINDA SON DURUM

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin sona erdiğini duyurmuş, İranlı liderlere hitaben "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" ifadelerini kullanmıştı.

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