Yusuf Kaplan ve Dursun Ali Erzincanlı'dan Arap Birliği açıklaması: Filistin'in aldığı karar...

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Arap Birliği olağanüstü toplanma kararı aldı. Arap Birliği'nde yer alan ülkeler arasında Filistin'in de yer alması sosyal medyada ahlaksız propagandaya dönüştü. Yaşanan gelişmelere tepki gösteren Yusuf Kaplan ve Dursun Ali Erzincanlı, sosyal medya hesaplarından birer mesaj yayımladı.

"Filistin halkı Türkiye'ye ihanet edecek son halktır"

Yazar Yusuf Kaplan, Türkiye'yi kınayan mazlum Filistin halkı olmadığını ve bu yanlışa düşülmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye’yi kınayan Filistin değil

İsrail'in Filistin'in başına diktiği uşağı Mahmut Abbas'tır! Filistin, Türkiye’ye ihanet edecek en son halktır şu çivisi çıkmış dünyada! İnsaf yahu!" ifadelerini kullandı.

"Mahmud Abbas en büyük darbeyi..."

Dursun Ali Erzincanlı ise Filistin Harekti Başkanı Raid Salih'in, "Tasmasını İsrail'in ve ABD'nin tuttuğu Arap Birliği'ni tanımıyoruz" paylaşımını alıntılayarak, "Filistin yönetiminin aldığı karar, Filistin halkının kararı değil. Tıpkı 1949’da İsrail’i tanıyan İnönü yönetiminin kararı, Türk milletinin tamamının kararı olmadığı gibi. Mahmut Abbas en büyük darbeyi halkından yiyecek ve yemeli" dedi.