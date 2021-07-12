Yusuf Kaplan 'Çocuklarımızı kaybediyoruz' dedi ve ekledi: Sapkınlığın karşısında sadece İslam dimdik durabilir

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Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü köşe yazısında toplum ahlak yapımızı bozmaya çalışanlara dikkat çekti. "Felâket başlarına gelmeyince, kapılarını çalmayınca, evlerine girmeyince görmüyor, görmek istemiyor insanlar, maalesef!" diyen Kaplan, "Geliyorum diyen felâket şu: Çocuklarımız, gençlerimiz, özellikle de muhafazakâr ailelerin eşcinsel sapkın ilişki biçimlerine yakalarını paçalarını kaptıran genç çocukları yüzünden aileler perişan durumda, şok yaşıyorlar! Bir psikiyatrist dostumuz söyledi bunu geçtiğimiz günlerde ürpererek! Neler anlattı, neler! Şok oldum!" ifadelerini kullandı.

'Bu pespayeliği yaymak için acayip kaynaklar kullanılıyor'

Eşcinselliğin birçok mecra aracılığı ile yaygınlaştırıldığını belirten Yusuf Kaplan, "Sapkın eşcinsel ilişki biçimleri sosyal medya üzerinden acayip reklam ediliyor. Film sektörü, dizi sektörü, özellikle de Netflix, sadece bu pespayeliği yaymak için acayip kaynaklar kullanıyor. Organize çeteler var bu konuda harıl harıl çalışan. Okullarda, sosyal medyada, film, reklam ve televizyon sektöründe inanılmaz organizeler! Ve çeşitli STK’lara tonla fon ayırıyor Avrupa Birliği dışarıdan!" dedi.

'Devlet aslâ sessiz kalamaz bunlara!'

Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırıp, yaymak için çalışanlara karşı ailelerin de toplumun da devletin de sorumlulukları olduğunu ifade eden Kaplan, "Sorun sadece eşcinsel sapkınlık biçimlerine meyledenler değil, ateizm belasına yakalananlar aynı zamanda! İnanın seküler aileler de, muhafazakâr aileler de aynı ölçüde yıkılıyor bu tür durumlarda. Çok açık söylüyorum! Sapkın eşcinsel şebekeler de, ateizm şebekeleri de 'vazifelerini' yapıyorlar! Toplum, toplumun bütünü, özellikle de toplumun muhafazakâr aileleri vazifelerini bu sapkın şebekeler kadar yapmıyorlar. Çocuklarının zihnî, ruhî, ahlâkî gelişimleriyle neredeyse hiç ilgilenmiyorlar. Çocuklarını bu tür şebekelere kaptırdıkları zaman da dünyaları yıkılıyor." şeklinde konuştu.

Bir okuyucusundan gelen mesajı da yazısına ekleyen Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda bir öğretmen okuyucumdan gelen ürpertici bir mesajı paylaşıyorum bugün sizlerle. İsmi bende mahfuz öğretmenimiz şunları yazmış:

'Yusuf Hocam,

Açıkçası konuyu nasıl izah edebileceğimi bilemeyerek yazıyorum bu mesajı. Hocam, lise öğrencilerim var. Onlara sadece öğretmenlik değil ağabeylik de yapmaya çalışıyorum. O yüzden yaşadıkları sorunları daha iyi gözleme imkânına sahip oluyorum. Bir tanesinin ailesi perişan! Delikanlıyı zorlayarak bana getirdiler. Hocam, delikanlıyı görünce, nutkum tutuldu. Aslında erkek çocuğu ama kıyafetleri kız kıyafeti. Biz o delikanlıyı bir anlık gafletle bir başka çocuğumuzla konuşturduk belki ona faydası olur diye. Ama tam tersi oldu! Faydası olur diye düşündüğümüz delikanlıyı da, kandırdı, yolundan saptırdı. O da ailesinin baskısından bunalmış biriymiş o yüzden o genci de ayarttı kolayca! Neye uğradığımızı şaşırdık! Şok geçirdik! Hidayet Allah’tan ama ben çok üzüldüm. Lise ikiye geçmiş ve erkek ama görünüşü kız gibi. Biliyorum ki böyle gençlerle daha çok karşılaşacağım. Örnek aldığı şahıslar çok korkunç! Asyalı sapkın gruplar! Size yazma sebebimse kendimi çok çaresiz hissetmem. Hocam nasıl bir yol izlemeliyim? Nasıl bu gençleri kazanmalıyım? Bu genç delikanlının ailesi perişan. Her gün ağlıyorlar, çıldırmak üzereler! Bu genç çocuk, yarın kiliseye gidecekmiş. Onlarla konuşacakmış. Dini sorguluyor. Ne yapmalıyım hocam? Lütfen yol gösterin.' "

'İslam'ın adaleti sağlayan ilkeleri...'

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, yazısını şöyle tamamladı: "Bu konuya en ciddi şekilde Doğu Perinçek dikkat çekti sadece. Başta hükümet partisi olmak üzere, bütün partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, okullarımızın ve ailelerimizin bu konuda çocuklarımıza sahip çıkmaları şart! İnsan türünü yok etme tehlikesi taşıyan bu sapkın yönelimlerin karşısında İslâm dimdik durabilir sadece. İnsanlığın geleceği beden ve ruh sağlığı bakımından İslâm’ın insanı yücelten, haysiyetini koruyan, adaleti sağlayan ilkelerinin hayata geçirilmesinde gizli bir kez daha."