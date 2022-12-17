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Medya Yusuf Güney'den tartışmalara neden olacak Survivor kararı
Medya

Yusuf Güney'den tartışmalara neden olacak Survivor kararı

Yurtdışından devşirdiği yarışma programlarını Türkiye'de yayın hayatına sokan Acun Ilıcalı'nın Survivor isimli eleştiri alan yarışması yakında ekranlara gelecek. Yarışmanın açıklanan son yarışmacısı Yusuf Güney oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 15:17:00 -
Yusuf Güney'den tartışmalara neden olacak Survivor kararı

Acun Ilıcalı'nın yurtdışından devşirdiği Survivor adlı skandal yarışması yakında yayın hayatına başlayacak.

Yayınlandığı süre zarfında Türkiye gündemini anlamsız ve kurgu iddiaları içeren tartışmaları ile meşgul eden Survivor 2023'ün yarışmacıları açıklanmaya başladı.

Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in olacağını duyuran Acun Ilıcalı, son olarak şarkıcı Yusuf Güney'i açıkladı.

Ilıcalı açıklamasında, "Sevgili Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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