Yusuf Güney taşı gediğine koydu: Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'nde dün katıldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından sanatçılarda sessiz kalmadı.

"Gideceğin yeri hak edeceksin önce"

Terörü lanetlediğini söyleyen şarkıcı Yusuf Güney şehit ailesinin acısı olduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kimse kusura bakmasın. Gideceğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin önce" diyen Güney "Terörü ve tüm yardım yatakçılarını şiddetle kınıyor ve lanet okuyoruz. İnsanlığa yaratılan her varlığa yapılan şiddeti de kınıyoruz. Bu paylaşımım da ki mesaj terörü lanetlemeye gelince susan ama şiddete gelince klavye delikanlılığı yapan zati muhteremleredir." ifadelerini kullandı.



