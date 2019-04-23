Yusuf Güney kimdir kaç yaşında? | Yusuf Güney'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara Çubuk'taki cenaze töreninde bir grubun saldırısına uğramıştı. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız" açıklamasını yaptı. Peki, Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında ve nereli?

Güney: Gittiğin yere dikkat edeceksin

Terörü lanetlediğini söyleyen şarkıcı Yusuf Güney şehit ailesinin acısı olduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Terörü ve tüm yardım yatakçılarını şiddetle kınıyor ve lanet okuyoruz. İnsanlığa yaratılan her varlığa yapılan şiddeti de kınıyoruz. Bu paylaşımım da ki mesaj terörü lanetlemeye gelince susan ama şiddete gelince klavye delikanlılığı yapan zati muhteremleredir."

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney 5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısı olan Yusuf Güney aynı zamanda söz yazarı ve bestecidir. 5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen şarkıcı, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan Güney, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı.

Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2006 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.



O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.





Şarkıcı, bu başarıların neticesinde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Plak'tan çıkardı. Albümün ilk video klibi, sözü ve müziği Rafet El Roman imzası taşıyan "Heder Oldum Aşkına"ya çekildi. Bu şarkı Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde en yüksek olarak 2 numaraya kadar yükselirken, Avrupa Radyo Listesi'nde 99 numarada yer aldı. Mayıs ayında ise albümün ikinci video klibi olarak, sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait olan "Aşkım Aşklarından Bulasın" seçildi ve bu şarkı da en yüksek olarak 6 numaraya yükseldi. Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat, 3 Mayıs 2010'da yine Emre Plak'la çıkarıldı.

Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı adlı maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü çıkarmıştır.

Albümleri

Bir Sevda Masalı (2009)

Aşka İnat (2010)

Kader Rüzgarı (2012)

Sevgi Arsızı (2013)

Hazin (2014)

Kaptan (2016)

Düetleri

"Aşk-ı Virane" (Rafet El Roman ile)

"Aşka İnat" (Rafet El Roman ve Eren Atsoy ile)

"Değilsin" (Şeyma Erdoğan ile)

"Kendine İyi Bak" (Semra San ile)

Video klipleri

"Heder Oldum Aşkına"

"Aşkım Aşklarından Bulasın"

"Git Bedenim Buralardan"

"Aşka İnat"

"Serserin Oldum"

"Unut Onu Kalbim"

"İki Romantik Deli"

"Kader Rüzgarı"

"Bunalım"

"Ördü Kader Ağlarını"

"Melekler Seni Bana Yazmış"

"Hazin"

"Hadi Aşkım (Yorgan Yakalım)"