Yusuf Güney gözaltına alındı

Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan ve 5 gün sonra kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçmişti. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok olmuştu. 13 yıl sonra yine bölgede yangın, tehdit unsuru oldu. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan Kızıldağ Mahallesi, Taşağıl'ın kuzeyinde kalıyor.

13 yıl önce yanmayan bu noktalar ise 7 gündür süren yangınla tamamen küle dönmek üzere. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri alevlere sürekli su taşıyarak büyümesini engellemeye çalışıyor. Yangının Kızıldağ'ı aşması halinde bölgedeki yerleşim yerleri Demirciler Mahallesi, Köprülü Kanyon'un bulunduğu Beşkonak Mahallesi yangından zarar görebilir.

Şarkıcı Yusuf Güney gözaltında

Bölgedeki çalışmalara yangın söndürme tüpleriyle destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı.

Ateş iddiası

Güney'in bölgedeki tartışma sırasında havaya birkaç el ateş ettiği öne sürüldü. Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü.