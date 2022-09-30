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Dünya Yusuf El Karadavi için Mescidi Aksa’da gıyabi cenaze namazı
Dünya

Yusuf El Karadavi için Mescidi Aksa’da gıyabi cenaze namazı

Pazartesi günü hayatını kaybeden Şeyh Yusuf El-Karadavi için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 16:34:00 -
Yusuf El Karadavi için Mescidi Aksa’da gıyabi cenaze namazı

Yeni Akit  Ankara

Pazartesi günü ebedi aleme irtihal eden Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Şeyh Yusuf el-Karadavi için Mescidi Aksa’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Müslümanlar, Mescidi Aksa’da eda ettikleri Cuma namazının ardından Şeyh Yusuf El Karadavi için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

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