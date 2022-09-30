Yusuf El Karadavi için Mescidi Aksa’da gıyabi cenaze namazı
Pazartesi günü hayatını kaybeden Şeyh Yusuf El-Karadavi için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yeni Akit Ankara
Pazartesi günü ebedi aleme irtihal eden Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Şeyh Yusuf el-Karadavi için Mescidi Aksa’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Müslümanlar, Mescidi Aksa’da eda ettikleri Cuma namazının ardından Şeyh Yusuf El Karadavi için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.