EMİRCAN KIŞLACIK- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na, ekipmansız ve eli cebinde yaptığı atışla tüm dünyanın bir anda gündemine oturan Yusuf Dikeç'e teklif üstüne teklif yapıyor.

Paris'te düzenlenen olimpiyatlardaki atışıyla bir anda tüm dünyanın gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ünü dalga dalga yayılmaya devam ediyor.

Türkiye'de de birçok reklam teklifi alan Dikeç'e bu kez Hindistan'ın ünlü film prodüksiyon merkezi Bollywood'dan teklif geldiği öğrenildi.

Bollywood, ünlü Türk sporcuya bir reklam filmi için rol teklifinde bulundu. Dikeç’in teklifi henüz kabul edip etmeyeceği netleşmedi. Ancak kabul etmesi durumunda Hindistan’a gitmesi bekleniyor.