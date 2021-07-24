Yusuf Demir kimdir kaç yaşında?
Yusuf Demir kariyeri | Barcelona B takımı kadrosuna kiralık olarak dahil olan Yusuf Demir, takımıyla çıktığı ilk maçta beğeni topladı. Barcelona sosyal medyadan Yusuf Demir'in performansı için "İşte karşınızda ilk maçıyla Türk asıllı, Barcelonalı Yusuf Demir' notuyla paylaştı. Peki, Yusuf Demir kimdir?
Yusuf Demir 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan futbolcu on numara mevkiinde forma giyiyor. Rapid Wien forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu 9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona B'ye kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Yusuf Demir, 2021 yılının mart ayında Avusturya Milli Takımı'ndan davet aldı ve bu teklifi kabul etti.