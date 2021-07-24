  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Milli okçumuz Mete Gazoz olimpiyatlarda 4. Oldu
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Çin, 6 asırlık camiyi müzeye çevirdi
Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'a geliyor
Spor Yusuf Demir kimdir kaç yaşında?
Spor

Yusuf Demir kimdir kaç yaşında?

Yusuf Demir kariyeri | Barcelona B takımı kadrosuna kiralık olarak dahil olan Yusuf Demir, takımıyla çıktığı ilk maçta beğeni topladı. Barcelona sosyal medyadan Yusuf Demir'in performansı için "İşte karşınızda ilk maçıyla Türk asıllı, Barcelonalı Yusuf Demir' notuyla paylaştı. Peki, Yusuf Demir kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 10:41:00 -
Yusuf Demir kimdir kaç yaşında?

Yusuf Demir 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan futbolcu on numara mevkiinde forma giyiyor. Rapid Wien forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu 9 Temmuz 2021'de  500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona B'ye kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Yusuf Demir, 2021 yılının mart ayında Avusturya Milli Takımı'ndan davet aldı ve bu teklifi kabul etti.

Parkur şeritleri ormandan toplandı bisikletçiler kayboldu!
Parkur şeritleri ormandan toplandı bisikletçiler kayboldu!

Spor

Parkur şeritleri ormandan toplandı bisikletçiler kayboldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay