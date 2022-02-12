Yusuf daha şimdiden gözden düştü!

Milli takımımızın önemli isimlerinden Yusuf Yazıcı, devre arası transfer döneminde Lille'den CSKA Moskova takımına transfer olmuştu. CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın transferini duyururken bir skandala imza atmış ve 'Hey Yusuf! Burası Rusya, burada çok natasha var' diyerek tepki çekmişti. Yusuf Yazıcı'nın hazırlık maçlarındaki performansına eleştiriler gelmeye başladı.

Geçen sezon Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile birlikte PSG'nin yıllar süren egemenliğini bitiren Yusuf Yazıcı, sürpriz bir şekilde CSKA Moskova'ya imza atmıştı. Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakan Yusuf Yazıcı, son anda Rus ekibine imza atmıştı. Hazırlık maçlarındaki performansı kabul görmeyen Yusuf'a 'savunma' eleştirisi yapıldı.

LİLLE'DEKİ EKSİĞİ YİNE ÖNÜNE ÇIKTI

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla hazırlık maçlarında eleştirilerin odağı oldu. 10 numara pozisyonunda oynayan Yusuf Yazıcı'nın savunma yapmadığı ifade edildi. Teknik direktörü ise Yusuf Yazıcı'ya sahip çıktı. Milli oyuncunun hedefi CSKA Moskova'da yeniden parlayıp Avrupa'nın önemli takımlarından birine transfer olmak istiyor.