Yusuf Bayat kimdir? Yusuf Bayat öldü mü?

Dufy gömleklerin sahibi Yusuf Bayat öldü mü? Kuruluşu 1964 yılına dayanan gömlek markası Dufy’nin kurucusu Yusuf Bayat geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Yusuf Bayat 2000 yılında Almanya’da 8 kişinin hayatını kaybettiği bir tren kazasında ağır yaralanmıştı. Yusuf Bayat kimdir, nerelidir? Yusuf Bayat neden öldü?

Yusuf Bayat, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği öğrenildi. 2016 yılında Cebeci Grubu'nun bünyesine katılan şirketin yurt içinde 35 mağazası bulunuyor. Yusuf Bayat, isim hakları ve fabrikalar dahil tüm varlığını devretmesinin sebebinin sağlık sorunları olduğunu açıklamıştı.

Yusuf Bayat kimdir?

İşte Yusuf Bayat biyografisi. Yusuf Bayat Hürriyet’e verdiği röportajda hayatını şöyle anlatmıştı: Erzincanlı bir aileyiz ve 1940’larda İstanbul’a göç etmişiz. Sultanhamam Gürün Han babamızın mekanı olmuş. Babamız Bekir Bayat, gömlekçi olarak başlamış. Oradaki markamız ‘Kısmet’ti. Gürün Han da tekstil piyasasında tarihi öneme sahiptir. Bir zamanlar sektörün kalbiydi. 11 yaşımdan itibaren yaz tatillerinde orada çalışmaya başladım. ‘Yerleri süpür, sigara al, tost söyle’ diye 5 lira haftalıkla başladık. 1966’da her gün 2.5 lira, cumartesileri 10 lira alıyordum. 1972’de artık gömleğin ustası olmaya başlamıştım. Anadolu’ya toptan, düzine hesabıyla mavi, gri, beyaz, kemik renklerde gömlek satardık. 1975 sonunda (aralık ayı) Gürün Han’da büyük yangın oldu. Biz etkilenmedik, zaten sigortamız da vardı.

Annemi ikna ettiler okumadım

Annem okumamı istiyordu ama gömlek tasarımında ve dikiminde çok yetenekli olduğumu düşünen ağabeylerim ve babam, bir an önce işe yönelmem gerektiğini söylüyorlardı. Gündüzleri çalışıp akşamları okula giderek ticaret lisesini bitirdim. İşyeri, ev, okul arası 10 dakikaydı. Çarşıkapı’da oturuyorduk. Ağabeylerim beni hep desteklediler. Osmanbey’e açılmamı teşvik ettiler. Osmanbey cazipti. Şair Nigar, Matbaacı Osmanbey sokaklara gidiliyordu. ‘Gömleklerim en iyi mağazalarda satılacak, gömleğin kralı olacağım’ diyordum.

Osmanbey’de hızlı büyüdüm

Osmanbey’e geçtikten sonra ilk yıl Gürün Han’dakinin üç katı gömlek sattım. Üstelik fiyatı da 2-3 misli tutturmuştum. En iyi markaların gömlekçisi oldum. Bayrampaşa’da büyük atölye kurdum, ‘Artık ihracat yapmalıyım’ dedim. Avrupa’ya gittim, fuarları gezmeye, modayı yakından izlemeye başladım. 1995’ten itibaren de Avrupa’ya üretime başladım.