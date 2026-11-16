Yusuf Alemdar yeşil şehir vizyonunu COP31’de dünyaya anlattı: “Sapanca Gölü’nün 20 kilometrelik kıyı şeridinde doğayla insanı yeniden buluşturacağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Antalya’daki COP31 organizasyonda 3 gündür şehrin geleceği için önemli temaslarda bulunuyor.

Başkan Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı’nın düzenlediği “Yeşil Dönüşümün Finansmanı: Türkiye Çevre Ajansı’ndan Yerel Uygulamalara” oturumunda konuştu.

İmza projeleri Sapanca Park ve Huzur Koridoru

Başkan Alemdar, sürdürülebilir bir gelecek için yerel yönetimlerin yeşil dönüşümdeki rolünden bahsederek, katılımcılara 20 kilometre boyunca uzayan kıyı şeridinde insanı tekrar doğayla buluşturacak imza projeler Sapanca Park ve Huzur Koridoru’nun detaylarını sundu.

"Amacımız yeni yaşam alanı kurmak değil, doğayla insanı yeniden buluşturmak" vurgusu yapan Alemdar, Sakarya'da sıfır atık ve sıfır karbon emisyonu hedefiyle özellikle son dönemde atılan adımları anlattı.

Yoğun katılım

Moderatörlüğünü Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Mert Orkun Civelek üstlendiği oturumda ayrıca Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç konuşmacı olarak yer aldı.

“Depozito Yönetim Sistemi’nde öncü şehir olduk”

Başkan Yusuf Alemdar’ın anlatımından satır başları şöyle: “Biz Sakarya’da çevreyi korumayı, doğal kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarmayı ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Çünkü yeşil dönüşümün tek başına bir kurumun ya da belediyenin başarabileceği bir süreç olmadığına inanıyoruz. Merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin ve vatandaşlarımızın birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların başında Depozito Yönetim Sistemi geliyor. 2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, ülkemizde çevre bilincinin gelişmesi açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımıyla Sakarya'da pilot il olarak hayata geçirildi. Sakarya genelinde 51 noktaya yerleştirdiğimiz DOA makineleriyle cam, plastik ve alüminyum ambalajlardan oluşan 510 bin 380 kilogram ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdık” dedi.

Sapanca Park ve Huzur Koridoru

“Sakarya denildiğinde akla gelen en önemli doğal değerlerden biri Sapanca Gölü’dür. Gölümüz, şehrimizin içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’ini karşılıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren gölün kıyılarını işgallerden arındırmak, doğal yapısını korumak ve halkımızın kullanımına açmak için kapsamlı bir yeşil dönüşüm başlattık. Sapanca Park ve Huzur Koridoru projelerimizi bir bütün olarak ele alıyoruz. İlk etapta Kırkpınar’dan Sapanca merkezine kadar uzanan 6 kilometrelik Sapanca Park hattında çalışmalara başladık. Kıyılardaki kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırarak gölün doğal yapısının korunması için önemli adımlar attık. İlk etapta sona yaklaştık. İkinci etapta ise Sapanca merkezinden Serdivan Gölpark’a uzanan 10 kilometrelik hatta çalışmalarımız başladı. Bununla birlikte daha önce Serdivan kıyısında 2 kilometrelik Huzur Koridoru’nu vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Şimdi bu hattı 2 kilometre daha uzatıyoruz.”

“20 kilometrelik yeşil yaşam hattını oluşturacağız”

“Böylece Sapanca Park’ın iki etabında 16 kilometre, Huzur Koridoru’nun iki etabında yaklaşık 4 kilometre olmak üzere toplam 20 kilometrelik bir yeşil yaşam ve koruma hattı oluşturacağız. Sapanca’dan Esentepe kıyılarına kadar uzanacak bu hatla farklı noktaları birbirine bağlayarak kesintisiz bir yaşam alanı kazandıracağız. Bu alanlarda yürüyüş ve bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleri, dinlenme noktaları ve sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Hemşehrilerimiz göl manzarası eşliğinde yürüyebilecek, bisiklet sürebilecek, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecek. Bu projelerle amacımız sadece yeni yaşam alanları oluşturmak değil, doğayla insanı yeniden buluşturmak, Sapanca Gölü’nü korumak ve kıyılarını herkesin özgürce faydalanabileceği alanlara dönüştürmektir.”

Başkan Alemdar, konuşmasının sonunda projelerin hayata geçmesinde büyük emeği olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Türkiye Çevre Ajansı’na teşekkür etti.