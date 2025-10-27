Yürüyüşe çıktı, bir daha dönmedi! Kalp krizi can aldı
Tekirdağ Çorlu'da yürüyüş yapmak için parka giden 50 yaşındaki Erdinç Can, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabah yürüyüşü trajediyle sonuçlandı. Olay, öğle saatlerinde Havuzlar Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. Erdinç Can, arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapmak için gittiği parkta fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Erdinç Can, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Erdinç Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kalp pili bir ay önce çıkarılmış
Erdinç Can’ın kalp pilinin yenilemesi için bir ay önce çıkarıldığı bildirildi. Olayın ardından parka gelen Can’nın eşi ve kızı büyük üzüntü yaşadı.
