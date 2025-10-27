  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Yerel Yürüyüşe çıktı, bir daha dönmedi! Kalp krizi can aldı
Yerel

Yürüyüşe çıktı, bir daha dönmedi! Kalp krizi can aldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yürüyüşe çıktı, bir daha dönmedi! Kalp krizi can aldı

Tekirdağ Çorlu'da yürüyüş yapmak için parka giden 50 yaşındaki Erdinç Can, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabah yürüyüşü trajediyle sonuçlandı. Olay, öğle saatlerinde Havuzlar Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. Erdinç Can, arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapmak için gittiği parkta fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Erdinç Can, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Erdinç Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp pili bir ay önce çıkarılmış

Erdinç Can’ın kalp pilinin yenilemesi için bir ay önce çıkarıldığı bildirildi. Olayın ardından parka gelen Can’nın eşi ve kızı büyük üzüntü yaşadı.

Yapay zeka sayesinde ameliyat riskli değil: Kalp - Damar cerrahisinde ameliyat sürelerini kısalttı
Yapay zeka sayesinde ameliyat riskli değil: Kalp - Damar cerrahisinde ameliyat sürelerini kısalttı

Sağlık

Yapay zeka sayesinde ameliyat riskli değil: Kalp - Damar cerrahisinde ameliyat sürelerini kısalttı

Uzmanlar faydalarını saymakla bitiremedi: Gençlik, kalp sağlığı ve dayanıklılığın gizli anahtarı
Uzmanlar faydalarını saymakla bitiremedi: Gençlik, kalp sağlığı ve dayanıklılığın gizli anahtarı

Sağlık

Uzmanlar faydalarını saymakla bitiremedi: Gençlik, kalp sağlığı ve dayanıklılığın gizli anahtarı

Kalp krizi en çok sabah saatlerinde görülür: Her yıl 200 bin kişi vefat ediyor!
Kalp krizi en çok sabah saatlerinde görülür: Her yıl 200 bin kişi vefat ediyor!

Sağlık

Kalp krizi en çok sabah saatlerinde görülür: Her yıl 200 bin kişi vefat ediyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!
Gündem

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘iktidar sizi çağırsa gider misiniz’ sorusu..
Gazeteci Nedim Şener’den çarpıcı tespitler! Ekrem İmamoğlu bunların aparatı
Gündem

Gazeteci Nedim Şener’den çarpıcı tespitler! Ekrem İmamoğlu bunların aparatı

CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk soruşturmasını Ekol TV’de değerlendiren gaze..
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Selim Temurci Akit TV’de açıkladı
Siyaset

AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Selim Temurci Akit TV’de açıkladı

Akit TV’de Murat Şahin’in sunduğu ‘Gün Başlıyor’ programında konuşan İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, AK Partiye geçiş iddialarına c..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23