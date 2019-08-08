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Yürüyüşe çıkan doğaseverler kızıl geyik leşi ile karşılaştı

Denizli’nin Çivril ilçesindeki Tokalı Kanyonu’nda doğa yürüyüşü yapan bir grup avlanması yasak olan kızıl geyik leşi ile karşılaştı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
Yürüyüşe çıkan doğaseverler kızıl geyik leşi ile karşılaştı

Denizli’nin Çivril ilçesindeki Tokalı Kanyonu’nda doğa yürüyüşü yapan bir grup avlanması yasak olan kızıl geyik leşi ile karşılaştı. Geyiğin kurt saldırısı sonucu ya da düşerek ölmüş olabileceği düşünülüyor.


Çivril Akdağ İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü (AKİDAK) tarafından düzenlenen geleneksel Tokalı Kanyon yürüyüşüne katılan doğaseverler kanyon girişinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Kanyon girişinde karşılaştıkları kızıl geyik ölüsü ile ne yapacaklarını bilmeyen doğaseverler büyük üzüntü yaşadı.


Olayla ilgili bilgisine başvurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde geyiğin avlanmasının yasak olduğu, belirtilerek bu tür ölümlere arazide sık olmasa da rastlandığını ifade etti. Yetkiler geyiklerin genelde kurt saldırısı ve sarp tepelerden düşme sonucu telef olduğuna dikkat çekerek ayrıca yaşlı olan geyiklerinde doğal ölüm sonucu telef olduğunu ve sonrasında kurt gibi yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığına dikkat çektiler. Yetkiler ayrıca bulunan geyik leşinin ölüm nedeninin araştırılacağını da belirttiler.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
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