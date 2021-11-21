Yürüyün çünkü ömür uzatıyor

1 yıl süren yeni bir araştırmaya göre günde ortalama 7000 adım yürüyenlerin, daha az yürüyenlere göre ölme riski %50 ila %70 daha düşük çıkıyor. Elde edilen bulgular siyahi ve beyaz orta yaşlı erkekler ve kadınlar için değerlendirildi. Ayrıca daha hızlı adım atmanın gerekmediği de ortaya çıktı.

Massachusetts Üniversitesi Kinezyoloji Bölümü’nden Yrd.Doç. Dr. Amanda Paluch liderliğinde yapılan araştırmalarda önemli veriler elde edildi.

Paluch yaptığı açıklamalarda ” Günlük 7000 adım bu miktara ulaşamayan bireyler için muhteşem bir hedef olabilir. Ayrıca çalışmamızda adım sayısı artışıyla ilişkili olarak, mortalite riskinin günlük 10,000 adıma kadar düştüğünü bulduk’’ dedi.

Yürüyüş Yapmak İçin En Uygun Saatler

Uzmanların pek çoğu etkisi yüksek olan egzersizlerden olan yürüyüş için en verimli zamanın akşamüstü olduğu görüşündeler. Bununla beraber sabah saatlerinde ya da gün içinde 30 dakikalık yürüyüşlerle hayatınıza hem hareket hem de sağlık katabilirsiniz.

Günde en fazla ne kadar yürüyüş yapılmalı?

Günlük yürüme süresi 30-60 dakika arasında olmalı. Haftada en az 3 gün, ideali 5 gün yürümeniz. Uzun süreli ve dinlenme periyodu yetersiz yürüyüşlerde vücudunuzun zarar görme ve yaralanma riskinin olduğunu unutmayın.

45 dk yürüyüş kaç kaloridir?

Ve yavaş tempo ile yürüyüş yapan bir kişi 4000 adımı ortalama süre olarak 55 – 60 dakikada rahatlıkla atabilir. Eğer dakikada 100 adım gibi bir hıza sahipseniz orta tempolu yürüyorsunuz anlamına gelir. Ve Orta tempo ile yürüyüş yapan bir kişi 4000 adımı attığı ortalama süre 40 – 45 dakika aralığında hesaplanmıştır.

Yürüyüş zayıflatır mı?

Günde tam olarak kaç adım attığınızı veya kaç km yürüdüğünüzü bilirseniz ona göre kalori hesabınızı yapmanız da kolaylaşabilir. Birçok insanın kilo verebilmesi için ortalama 1 kilometrede 2000 adım atması gerekiyor. Bu da 100 kalori yakmak anlamına geliyor.