Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğudaki komşumuz İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Sistan-Beluçistan'da terör saldırısı düzenlemeyi planladığı öne sürülen bir grubun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, komşu ülkelerden İran'a silah ve mühimmatla giriş yaptığı iddia edilen grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktığı ve 2 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.
Öldürülen kişilerin hangi örgüte mensup olduğu veya kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.
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