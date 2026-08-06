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Dünya Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var
Dünya

Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var

Yeniakit Publisher
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Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var

Doğudaki komşumuz İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Sistan-Beluçistan'da terör saldırısı düzenlemeyi planladığı öne sürülen bir grubun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, komşu ülkelerden İran'a silah ve mühimmatla giriş yaptığı iddia edilen grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktığı ve 2 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

Öldürülen kişilerin hangi örgüte mensup olduğu veya kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.

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