Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Sistan-Beluçistan'da terör saldırısı düzenlemeyi planladığı öne sürülen bir grubun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, komşu ülkelerden İran'a silah ve mühimmatla giriş yaptığı iddia edilen grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktığı ve 2 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

Öldürülen kişilerin hangi örgüte mensup olduğu veya kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.