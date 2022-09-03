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Gündem Yürüyen merdivenin çıkardığı ses sosyal medyada gündem oldu: Maşallah İBB çalışıyor
Gündem

Yürüyen merdivenin çıkardığı ses sosyal medyada gündem oldu: Maşallah İBB çalışıyor

İstanbul-Bağcılar’daki Üçyüzlü metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden çıkan ses sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 20:38:00 - 2022-09-03 20:43:05

Bu sefer CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konseri bedavaya getirdi. Arjantin'den 400 bin TL verip dansçı getirmeyen İmamoğlu, israfı sonlandırdı.

İstanbul-Bağcılar’daki Üçyüzlü metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden çıkan ses 'konseri' aratmadı.

Rahatsız eden sesleri çeken vatandaş, "Maşallah, İBB iyi çalışıyor. Söze gerek yok. Her taraf gıcır gıcır" ifadelerini kullandı.

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