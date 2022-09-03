Yürüyen merdivenin çıkardığı ses sosyal medyada gündem oldu: Maşallah İBB çalışıyor
İstanbul-Bağcılar’daki Üçyüzlü metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden çıkan ses sosyal medyada gündem oldu.
Bu sefer CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konseri bedavaya getirdi. Arjantin'den 400 bin TL verip dansçı getirmeyen İmamoğlu, israfı sonlandırdı.
İstanbul-Bağcılar’daki Üçyüzlü metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden çıkan ses 'konseri' aratmadı.
Rahatsız eden sesleri çeken vatandaş, "Maşallah, İBB iyi çalışıyor. Söze gerek yok. Her taraf gıcır gıcır" ifadelerini kullandı.