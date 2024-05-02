Yürüyen ceset sendromu adıyla bilinen Cotard Sendromu nedir? İçsel kavgası, ölü bir ruh hali ortaya çıkıyor

Depresyon veya psikotik bozukluklarla birlikte görülme olasılığı yüksektir. Yürüyen ceset (cotard) sendromu yaşayan bireyde, frontal lobun görevleri olan düşünme, problem çözme, duygu yönetimi ve kontrolü gibi durumların zayıfladığı görülmüştür. Kendi ile kavgası sürekli olan bu kişilikler konusunda uzmanlar uyarıyor!

1880 yılında ilk kez Jules Cotard adlı nörolog tarafından bilinen bir rahatsızlıktır. Bu sendroma sahip birey, vücudunun organlarının çürüdüğünü, vücudunda organ olmadığını ve ölmüş olduğunu belirtmiştir.

Cotard Sendromu Semptomları

Bu sendroma sahip olan bireylerde meydana gelen semptomlar şunlardır.

Kişi akıl ve beyni olduğunu reddeder.

Hamile ise hamileliğini reddeder.

Vücudunun bazı bölümlerinin eksik olduğunu kabul eder.

Yaşamadığını ve var olmadığını düşünür.

Sosyal ortamlarda bulunmayı sevmeyebilirler ve konuşmak istemezler.

Bazı kişiler, ölümleri hakkında sesler duyabilir.

Nihilizm görüşünü destekler. Nihilizm, hayattaki hiçbir şeyin değeri ve anlamı olmadığı inancıdır.

Ölü olduklarını düşündüklerinden dolayı yemek yemeyi kabul etmeyebilir.

Birey kendisine zarar verebilir.

Cotard Sendromu Sebepleri

Bireyin bu sendromu yaşamasının kesin bir nedeni bilinmemektedir. Ancak bipolar bozukluk, disosiyatif bozukluk, psikotik atak, şizofreni, bunama, ensefalopati, epilepsi, migren, Parkinson hastalığı, çoklu skleroz, depresyon, anksiyete, travmatik beyin yaralanmaları gibi rahatsızlıklar Cotard sendromunu tetikleyebilir.

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Cotard Sendromu Teşhisi Nasıldır?

Cotard (yürüyen ceset) sendromu yaşayan birey, çevresindeki insanlara vücudunun organlarının eksik olduğunu düşündüklerini ve öldüklerini söylerler. Ancak bunun bir sorun olduğunu kabul etmezler ve kendi isteği ile doktora gitmez, çevresindeki insanların baskıları sonucuyla gider. Uzman hekim, bireye tanı koymak için sendromu yaşayan bireyin çevresindeki diğer insanlardan, hastalığın süreci, hastanın uyku ve yemek düzeni ile ilgili bilgi alır ve fizik muayenesine alır.

Cotard Sendromu Tedavi Yönetimleri

Yürüyen ceset sendromun tedavi yöntemleri arasında, ilaç tedavisi ve psikoterapi vardır. Psikoterapide bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı kullanılabilir. Bu yaklaşım Cotard (yürüyen ceset) sendromu yaşayan bireyin sanrıları için fayda sağlar. Bunun yanında ilaç tedavisinde antipsikotik, antidepresan ve antianksiyete ilaçları kullanılabilir. İlaç tedavisi bireyin yaşadığı hezeyanlar, sanrılar, depresyon ve anksiyete gibi belirtileri azaltmak ve ortadan kaldırmak için kullanılır. İlaçların kullanım dozu hastanın yaşı, süreci ve semptomların şiddetine göre değişir.

İlaç tedavisine yanıt verilmeyen bireylerde, EKT (elektrokonvülsif tedavi) uygulamasına başlanır. Bu tedavi uygulamasının amacı, beyin aktivitesini ve bazı kimyasalların salınımını arttırmaktır.