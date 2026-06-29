Yürütme isim ve logo tutmadı: Hırsız Özel, 'Yürüyüş Partisi' isminden vazgeçti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde koltuk sevdası uğruna delege avcılığına soyunan ancak mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla kapının önüne konulan Özgür Özel ve avane kadrosunun siyasi geleceği tam bir trajikomik fiyaskoya dönüştü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun partide başlattığı arınma ve tasfiye sürecini kabullenemeyen, meşru yönetimi tanımayarak CHP bünyesinde çift başlılık fitnesi çıkaran Özel cephesi, çareyi yeni bir tabela partisi kurmakta bulmuştu. Ancak siyasi vizyonu sadece mevcut olanı taklit etmekten ibaret olan bu yapının, kamuoyuna sızan "yürüttükleri" yani açıkça intihal ettikleri logo ve kavramlarla yola çıkma kurnazlığı ellerinde patladı.

Özgür Özel'in yeni parti kuracağı ve isminin de "Yürüyüş" olacağına yönelik iddialar kulislerde dolaşırken, son gelen bilgiye göre parti isminde revizeye gidildi.

Özgür Özel ve ekibi, CHP'de görevden alındı.

Mutlak butlan ile göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, arınma sürecini de başlattı.

Ancak Özel ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini tanımıyor.

Bu nedenle CHP'de çift başlılık hüküm sürerken, Özel'in yeni parti kuracağına yönelik iddialar dolaşmaya başladı.

İSMİ DE GÜNDEME GELDİ

Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adının Yürüyüş Partisi olabileceği iddia edildi.

Özel'in ekibinin, yeni partinin vitrininde yer alması için aralarında sanatçıların da olduğu tanınmış isimlerle temasta olduğu belirtildi.

İSMİ DEĞİŞEBİLİR

Ancak gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada "Yürüyüş" isminden vazgeçildiğini söyledi.

Burhan, paylaştığı kulis bilgisinde şu ifadeleri kullandı;

"MARJİNAL BİR GRUP İSMİ"

"CHP’de parti ismi olarak ‘Yürüyüş’ isminden vazgeçildiği noktasında bir bilgi var.

Ben kaynaklarımla görüştüm. Yürüyüş grubunun Türkiye’nin ortalamasına hitap etmediği ve marjinal bir grup ismi gibi olduğu ifade ediliyor.

Bir dernek gibi, Grup Yorum gibi isimleri çağrıştırdığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne de atıfta bulunacağı ifade ediliyor.

Daha Türkiye’yi kuşatan bir ismin olacağı ifade ediliyor."

ZAMANLAMA TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Zamanlama konusunda ise farklı görüşler var.

Çok geç kalınmamasını isteyenler, “Biz karar almazsak millet kendi kendine karar alma noktasına gelecek. Bu artık halk hareketi haline gelir. O zaman bir başkası önderlik yapar.” görüşünü dile getiriyor.

Özel cephesi, seçime girme yeterliliğine sahip bir partiyi yedekte tutma ve sıfırdan parti kurma hazırlıklarını eş zamanlı yürütme çabasında.

Özel kurmayları, “Kurulmuş bir partiyle de görüşeceğiz. Sonra partiyi kuracağız. Sonra birleştireceğiz. Partinin ismini, logosunu değiştireceğiz.” derken, TBMM’de de bir ya da iki yeni grup kurma formülünün değerlendirildiği öğrenildi.