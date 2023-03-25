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Gündem Yürürlüğe girdi! Araç muayenesinde yeni dönem
Gündem

Yürürlüğe girdi! Araç muayenesinde yeni dönem

Yeniakit Publisher
2023-03-25 11:50:00 -
Yürürlüğe girdi! Araç muayenesinde yeni dönem

Araç muayene yaptırma süresini 12 Mart 2023 itibarıyla geçirmiş vatandaşlar 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırdıkları takdirde, her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 olarak hesaplanan tutarı ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "7440 Sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların, 30 Eylül 2023'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanun'un yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak.

Söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde yüzde 5 fazlalar alınmayacak.

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Yorumlar

sivasli

iki gün önce araç muayene yaptırdım 1200 TL aldılar resmen vatandaşı soyuyor TÜVTÜRK. olması gereken en fazla 350 veya 400 TL. devlet binada bir el atarsa çok iyi olur kendimizi enayi hissediyoruz

diyarbakırlı

Elhamdülillah devletimizin TÜVTÜRK şirketinin keyfi uygulamalarının kısıtlanmasına dair birinci adımını atmasına sevindik. Umarım bu adımların daha ileriye götürülerek sağlıklı bir yapılandırmaya dönüştürürler.
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