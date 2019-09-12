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Yurtta hava durumu

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli’nin güney kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Hatay’ın batı ilçeleri, Samsun’un iç ve doğu kesimleri, Ordu’nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:03
Yurtta hava durumu

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli’nin güney kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Hatay’ın batı ilçeleri, Samsun’un iç ve doğu kesimleri, Ordu’nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı 27


İzmir: Az bulutlu 30


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28


Adana: Az bulutlu 36


Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33


Samsun: Parçalı çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Trabzon: Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:03
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