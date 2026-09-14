Daha hayatının baharındaydı: Sağlık çalışanı Ahsengül'den kötü haber!
Antalya'da otomobil ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki sağlık çalışanı Ahsengül incee hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'da otomobil ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki sağlık çalışanı Ahsengül incee hayatını kaybetti.
Antalya'da kaza, dün akşam saatlerinde Finike- Kumluca kara yolunun Deniz Yolu mevkiinde meydana geldi. İsmail Can İnce’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü İsmail Can İnce'nin ağır yaralandığı, yanındaki kardeşi Ahsengül İnce'nin (24) ise hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ AĞABEY YOĞUN BAKIMDA İsmail Can İnce ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede yoğun bakıma alındı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK Kumluca’daki özel bir hastanede sağlık çalışanı olan Ahsengül İnce’nin cenazesinin bugün Finike'de toprağa verileceği belirtildi.
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