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Daha hayatının baharındaydı: Sağlık çalışanı Ahsengül'den kötü haber!

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Daha hayatının baharındaydı: Sağlık çalışanı Ahsengül'den kötü haber!

Antalya'da otomobil ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki sağlık çalışanı Ahsengül incee hayatını kaybetti.

#1
Foto - Daha hayatının baharındaydı: Sağlık çalışanı Ahsengül'den kötü haber!

Antalya'da kaza, dün akşam saatlerinde Finike- Kumluca kara yolunun Deniz Yolu mevkiinde meydana geldi. İsmail Can İnce’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

#2
Foto - Daha hayatının baharındaydı: Sağlık çalışanı Ahsengül'den kötü haber!

KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Daha hayatının baharındaydı: Sağlık çalışanı Ahsengül'den kötü haber!

Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü İsmail Can İnce'nin ağır yaralandığı, yanındaki kardeşi Ahsengül İnce'nin (24) ise hayatını kaybettiği belirlendi.

#4
Foto - Daha hayatının baharındaydı: Sağlık çalışanı Ahsengül'den kötü haber!

SÜRÜCÜ AĞABEY YOĞUN BAKIMDA İsmail Can İnce ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede yoğun bakıma alındı.

#5
Foto - Daha hayatının baharındaydı: Sağlık çalışanı Ahsengül'den kötü haber!

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK Kumluca’daki özel bir hastanede sağlık çalışanı olan Ahsengül İnce’nin cenazesinin bugün Finike'de toprağa verileceği belirtildi.

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