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Gündem

Yurtta hava durumu

Yeniakit Publisher
2024-02-28 09:08:00 -
Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu 13

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