Dünya

İran'dan bölge ülkelerine tehdit: Bu riski almayın!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Bahreyn başta olmak üzere bölge ülkelerini tehdit etti. Azizi, ABD'nin İran aleyhindeki eylemlerine taraf olmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Azizi, Bahreyn'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 41 kişinin gözaltına alındığına dair haberlerin ardından X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Manama yönetimini hedef aldı.

İbrahim Azizi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bahreyn gibi mikro devletler dahil olmak üzere hükümetleri, ABD destekli karara taraf olmanın ciddi sonuçlara yol açacağına dair uyarıyoruz. Hürmüz Boğazı hayati bir can damarıdır; onu kendinize sonsuz kadar kapatma riskini almayın."

 

ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Bahreyn ve bazı Arap ülkelerini saldırgan taraflara topraklarını ve hava sahasını kullandırmakla suçlayan İran, Bahreyn'de ABD üsleri ve hedeflerine saldırılar gerçekleştirmişti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 41 kişinin gözaltına aldığını duyurmuştu.

