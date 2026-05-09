Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemindeki yerini koruyor. Gazeteci Fatih Atik, Köksal’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Köksal’a “Bağımsız kalsanız daha uygun olurdu” ifadelerini kullandı.

Atik şunları aktardı:

-Burcu Köksal ile ilgili sosyal medyada 'Kılıçdaroğlu ile görüştü mü? Randevu istedi, vermedi' şeklinde bir polemik vardı. Ben Kılıçdaroğlu ile görüştüm. TGRT'ye özel olarak açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ı aramış. İstifa konusunu değerlendirmişler.

-Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ın istifasına üzüldüğünü söylemiş. Burcu Hanım da demiş ki, 'Bu yönetimle artık çalışma imkanımız kalmadı.

-CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmadı.' cevabını verince Kemal Bey de 'İstifayı anlıyorum. Keşke bağımsız kalsaydınız daha uygun olurdu' değerlendirmesinde bulunmuş.

-Yani AK Parti'ye geçmesi yerine bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam etmesini söylemiş.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Görüşmeye ilişkin OdaTV'ye konuşan Kılıçdaroğlu şunları aktardı:

-CHP'nin bir arada kalması, güçlü olması ülkemiz için çok önemli. Bunu sağlamaya çalışıyorum.

-Burcu hanıma CHP üyesi olarak kalması gerektiğini söyledim.

-Eğer bunu yapmak istemiyorsa, başka bir partiye geçeceğine, en azından bağımsız kalması gerektiği yönündeki görüşümü aktardım.