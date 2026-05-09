  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldı! Öldü sanılan yaşlı kadının akıbeti ortaya çıktı Bunlar ordu değil haydut sürüsü Ülkede Hantavirüs vaka sayısı iki katına çıktı Korkutan rakam Basın özgürlüğü edebiyatı yapan Özgür'e bak! Canlı yayında gazeteciye hakaret etti! CHP kurultayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Can Ataklı "Birbirimize salak muamelesi yapmayalım" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı: AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır Sorgu bitti, Özkan Yalım’ın avukatını aradım, 'ne konuştunuz?' dedim. “Abi Dehşet” dedi 5 milyar 487 milyon lira çiftçinin cebinde Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi Hakaret, Özgür’ün karakteri olmuş
Gündem Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon
Gündem

Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'ye geçmek isteyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı aradığı ve "Bağımsız kalsanız daha iyi olurdu" dediği ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu konuya dair açıklama yaptı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemindeki yerini koruyor. Gazeteci Fatih Atik, Köksal’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Köksal’a “Bağımsız kalsanız daha uygun olurdu” ifadelerini kullandı.

Atik şunları aktardı:

 

-Burcu Köksal ile ilgili sosyal medyada 'Kılıçdaroğlu ile görüştü mü? Randevu istedi, vermedi' şeklinde bir polemik vardı. Ben Kılıçdaroğlu ile görüştüm. TGRT'ye özel olarak açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ı aramış. İstifa konusunu değerlendirmişler.

-Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ın istifasına üzüldüğünü söylemiş. Burcu Hanım da demiş ki, 'Bu yönetimle artık çalışma imkanımız kalmadı.

-CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmadı.' cevabını verince Kemal Bey de 'İstifayı anlıyorum. Keşke bağımsız kalsaydınız daha uygun olurdu' değerlendirmesinde bulunmuş.

 

-Yani AK Parti'ye geçmesi yerine bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam etmesini söylemiş.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Görüşmeye ilişkin OdaTV'ye konuşan Kılıçdaroğlu şunları aktardı:

-CHP'nin bir arada kalması, güçlü olması ülkemiz için çok önemli. Bunu sağlamaya çalışıyorum.

-Burcu hanıma CHP üyesi olarak kalması gerektiğini söyledim.

-Eğer bunu yapmak istemiyorsa, başka bir partiye geçeceğine, en azından bağımsız kalması gerektiği yönündeki görüşümü aktardım.

CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"
CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"

Gündem

CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"

CHP'de büyük çözülme: Tamamen savruldular! Kimler AK PARTİ'ye geçti?
CHP'de büyük çözülme: Tamamen savruldular! Kimler AK PARTİ'ye geçti?

Gündem

CHP'de büyük çözülme: Tamamen savruldular! Kimler AK PARTİ'ye geçti?

Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi

Siyaset

Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi

CHP kurultayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Can Ataklı "Birbirimize salak muamelesi yapmayalım"
CHP kurultayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Can Ataklı "Birbirimize salak muamelesi yapmayalım"

Gündem

CHP kurultayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Can Ataklı "Birbirimize salak muamelesi yapmayalım"

"Rüşvet verdim diyen CHP’li kumpas var diyen yine CHP’li" AK Partili Usta'dan CHP'ye kapak gibi cevap
“Rüşvet verdim diyen CHP’li kumpas var diyen yine CHP’li” AK Partili Usta'dan CHP'ye kapak gibi cevap

Siyaset

“Rüşvet verdim diyen CHP’li kumpas var diyen yine CHP’li” AK Partili Usta'dan CHP'ye kapak gibi cevap

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23