Bayraktar'dan muazzam atak! 81 ilde üretim merkezi kurulacak

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "SAHA 2026'dan elde edilen kârın tamamıyla 81 ilde dron üretim ve eğitim merkezi kurma hedefini ortaya koyduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımızla konuştuk, KKTC'yi de buna ekleme kararı aldık" dedi.

AA'nın haberine göre, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Haluk Bayraktar, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026 fuar alanında düzenlenen AA Teknoloji Masası'nın konuğu oldu.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımızla konuştuk. KKTC'yi de buna ekleme kararı aldık." diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla 81 il artı KKTC oldu. Burada hedefimiz, aslında gençlerimizin dron uçurmayı ve üretmeyi öğrenmesi. Buna yönelik çalışmalara başladık. Türkiye'nin her ilinde milli teknoloji atölyesi var. Yine meslek liselerimiz var. Nihai plan için şu an çalışıyoruz. Tam henüz bitmiş değil. Aynı zamanda İstanbul'da herkesin kendi dronunu yapabileceği atölyelerin ve eğitimlerin olduğu, testlerin ve yarışmaların yapıldığı büyük bir dron parkı kurmak istiyoruz. İstanbul'da halka açık, gençlerin, çocukların gelebileceği bir dron parkı kurmak istiyoruz."

Türkiye'nin teknolojik açıdan egemen olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bunun sadece savunma teknolojilerinde değil sağlık, enerji ve telekom teknolojisi gibi alanlar için de geçerli olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Savunma alanı bu işin bence Türkiye'de lokomotifi oldu. Derinlemesine bir sektör nasıl milli olarak gelişir, kalkınır, ülkeyi kalkındırır, bunun bir örneği oldu. Türkiye, sadece kendisi için değil dünyaya da bunu ihraç eder noktaya geldi ve belli alanda en iyisini de ortaya koyar hale geldi. Dolayısıyla teknolojik egemenlik olmazsa olmaz. Biz, güçlü bir Türkiye olacaksak, böylesine zor bir coğrafyada geleceğimizi koruyacaksak bunu ancak teknolojik egemenlikle sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.