Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege(Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri hariç), Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve Kastamonu ile Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31