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Gündem 3 ABD askeri öldü çok sayıda yaralı var! ABD basını İran saldırılarının bilançosunu yazdı
Gündem

3 ABD askeri öldü çok sayıda yaralı var! ABD basını İran saldırılarının bilançosunu yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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3 ABD askeri öldü çok sayıda yaralı var! ABD basını İran saldırılarının bilançosunu yazdı

ABD basını, İran'ın bu ay Ürdün ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan ABD üslerine düzenlediği füze ve İHA saldırılarında en az 12 ABD askerinin ağır yaralandığını yazdı. Yaralı askerlerin Almanya'daki askeri hastanelere tahliye edildiği belirtilirken, Temmuz ayından bu yana yaralanan ABD askeri sayısının yaklaşık 100'e ulaştığı öne sürüldü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İran'ın bu ay Ürdün ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan ABD üslerine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında yaklaşık 12 ABD askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

Gazetenin, ismi açıklanmayan bir ABD'li askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ağır yaralanan askerler hava yoluyla Almanya'daki ABD askeri hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Pentagon yorum yapmadı

Haberde yer alan bilgilere ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) herhangi bir değerlendirmede bulunmazken, konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Öte yandan son günlerde uçuş takip sistemlerine yansıyan bilgilerde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 tipi askeri nakliye uçaklarının Ürdün'den Almanya'ya tıbbi tahliye uçuşları gerçekleştirdiği görüldü.

Yaralı asker sayısı 100'e yaklaştı

Haberde, ağır yaralanan 12 askerin, Pentagon'un Temmuz ayı başından bu yana İran saldırılarında yaralandığını açıkladığı yaklaşık 100 ABD askeri arasında yer aldığı belirtildi.

ABD'li yetkililer, bu askerlerin yaklaşık 50'sinin Ürdün'deki ABD üslerine düzenlenen son saldırılarda yaralandığını ifade etti.

Pentagon ise yaptığı açıklamada yaralı askerlerin önemli bölümünün tedavilerinin ardından yeniden görevlerine döndüğünü savundu.

Son saldırılarda can kaybı yaşandı

New York Times'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta düzenlenen dört ayrı saldırının sonuncusunda üç ABD askeri hayatını kaybetti, çok sayıda asker de yaralandı.

Gazete, 28 Şubat'ta başlayan savaş sürecinden bu yana ABD'nin toplam 18 asker kaybettiğini, yaklaşık 550 askerin ise yaralandığını öne sürdü.

CENTCOM'dan dikkat çeken açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik son operasyonların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik tehditlerine karşı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Ancak CENTCOM'un açıklamasında, Ürdün başta olmak üzere bölgedeki ABD üslerine yönelik İran saldırıları ve bu saldırılarda yaralanan askerlerle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ABD'li bir askeri yetkili ise, CENTCOM'un yaralı askerlerle ilgili bilgileri kamuoyuna açıklama zorunluluğu bulunmadığını ifade etti.

Bölgede İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, karşılıklı askeri hamlelerin bilançosunun ağırlaşmaya devam ettiği değerlendiriliyor.

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