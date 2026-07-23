HAMAS'ın önde gelen isminden Türkiye’ye teşekkür!

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk resmi değerlendirmede, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının sona erdirilmesine yönelik girişimlerde Türkiye'nin üstlendiği kritik role dikkat çekti.

El-Hayya, Ankara'nın barış ve müzakere süreçlerindeki tutumunu "hayati" olarak nitelendirirken, bölgede atılan ateşkes adımlarında Türkiye'nin önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Hamas lideri El-Hayya, Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurmak amacıyla yoğun çaba harcayan Mısır, Katar ve Türkiye yönetimine şükranlarını sundu. Müzakere sürecine güç veren ülkelere seslenen El-Hayya, üzerinde uzlaşı sağlanan maddelerin hayata geçirilmesi adına İsrail yönetimi üzerinde somut ve gerçek bir baskı kurulmasını talep etti.

Bölgesel dengelerin sağlam temellere oturmasının tamamen Filistin halkının huzuruna ve emniyetine bağlı olduğunu vurgulayan El-Hayya, yaşanan gelişmelerin bu hakikati teyit ettiğini bildirdi. Uluslararası topluma doğrudan çağrıda bulunan Hamas lideri, Gazze halkını koruma sorumluluğunun küresel adalet anlayışının temeli olduğunu belirterek, bu emniyetin sarsılması durumunda küresel adalet mekanizmasının tamamen çökeceğini ifade etti.