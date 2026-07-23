’Hareket Yaşını Öğren’ kampanyasına yoğun ilgi

Fiziksel hareketsizliğin obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları ile kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok kronik hastalık için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekilen kampanya ile vatandaşların düzenli fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Kampanya kapsamında ayrıca egzersize nasıl başlayacağını bilemeyen, ağrıları nedeniyle hareket etmekten kaçınan veya fiziksel aktivite hizmetlerine nasıl ulaşacağını bilmeyen bireylerin uygun sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi hedefleniyor.