’Hareket Yaşını Öğren’ kampanyasına yoğun ilgi
Sağlık Bakanlığı’nın "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında Manisa, 46 bin 737 kişiye ulaşarak belirlenen hedefin yüzde 158’ini gerçekleştirdi. Vatandaşlar ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı ve fizyoterapi hizmetlerine yönlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında Manisa, ulaştığı kişi sayısıyla dikkat çekti. Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, kampanya kapsamında il genelinde bugüne kadar 46 bin 737 vatandaşa ulaşıldığını ve belirlenen hedefin yüzde 158’ine erişildiğini açıkladı.