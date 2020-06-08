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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Kayseri’nin doğusu, Adana ve K.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:19:43 -
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Kayseri’nin doğusu, Adana ve K. Maraş’ın kuzeyi, Sivas’ın güneyi ile Malatya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 33


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32


Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37


Antalya: Az bulutlu ve açık 27


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25


Trabzon: Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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