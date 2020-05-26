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Aktüel

Yurtta hava durumu

Yurt genelinde Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 08:51:31 -
Yurtta hava durumu

Yurt genelinde Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, zamanla güney, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 21


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 28


Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Samsun:Parçalı ve çok bulutlu 19


Trabzon: Parçalı bulutlu 19


Erzurum: Parçalı bulutlu 19


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23

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