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Aktüel

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ve Amasya’nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:20:50 -
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ve Amasya’nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ ve Şanlıurfa’da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu 19


İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 20


İzmir: Az bulutlu ve açık 26


Adana: Parçalı bulutlu 26


Antalya: Az bulutlu ve açık 30


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 17


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yükseklerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.) 15


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 13


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 22

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