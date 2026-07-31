CHP’li Kuşoğlu’ndan YP’lilere gönderme! Her yere para harcandı ‘butlan çıkmasın’ diye harcanmadı

CHP'de koltuk sevdası uğruna patlak veren iç hesaplaşmalar ve entrikalar her geçen gün yeni bir skandalla gün yüzüne çıkıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı canlı yayında Özgür Özel yönetiminin ve Yeni Partililerin ipliğini pazara çıkararak, parti içinde dönen kirli para trafiğini ve delege pazarlıklarını bir bir itiraf etti.

Tivi6 yayınına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: “Mutlak butlan kararı yanlıştır. 'Biz delege satın almadık, biz kimseye para vermedik' diyen birini duydunuz mu? Mutlak butlan kararı çıkmasın diye bir kamuoyu oluşturulmadı. Her yere para harcandı ama bu konu için harcanmadı. Medyada bu süreç yeterince işlenmedi. Buna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu'nu olumsuzlaştırmak için büyük harcamalar yapıldı. Ancak mutlak butlan kararına karşı kamuoyu oluşturacak bir çalışma yapılmadı” ifadelerini kullandı.