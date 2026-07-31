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Gündem Ahbap Levent’in itirafları kesmedi! Berna Laçin, Haluk’tan hala umutlu
Gündem

Ahbap Levent’in itirafları kesmedi! Berna Laçin, Haluk’tan hala umutlu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sık sık provokatif açıklamalarıyla gündeme gelen Berna Laçin isimli oyuncu, deprem sürecinde Haluk Levent'in AHBAP Derneği'ne sürekli bağış çağrısı yapmıştı. Derneğe yönelik soruşturma kapsamında ifade veren Laçin, Haluk Levent'in itiraflarını umursamadı. Laçin, "Masumiyet karinesi daha bekliyoruz, bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. Çağrılan isimler ifade için tek tek adliyeye geldi. Berna Laçin de ifade vermek üzere adliyeye giriş yaptı.

Laçin basın mensuplarının soruları üzerine, "Benim hiç bir alakam. Ama ne soracaklarını bilmiyorum. Ben de merakla takip ediyorum. Ben de bilmek istiyorum." dedi.

Laçin, Haluk Levent'le bir soru üzerine, "Masumiyet karinesi daha bekliyoruz. Ben bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

Berna Laçin, Ahbap'a bağış çağrısı yapmıştı.

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Yorumlar

Mustafa

Laçinide halukun yanına gönderin

Mehmet

Bu masumiyet karinesini Kızılay, Afad kullanmadınız. Sizi pis devlet düşmanları, millet düşmanları...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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