Güney Koreli genç Mersin'de Müslüman oldu!
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Nişanlısı Dilara Atiş ile birlikte Mersin İl Müftülüğüne başvuran Güney Kore vatandaşı Choi Seung Gon, düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul etti.
Nişanlısı Dilara Atiş ile birlikte Mersin İl Müftülüğüne başvuran Güney Kore vatandaşı Choi Seung Gon, düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul etti.
Güney Kore vatandaşı Choi Seung Gon, Mersin İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Dilara Atiş ile evlilik hazırlığında olduğu öğrenilen Choi Seung Gon için düzenlenen merasim, Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın rehberliğinde gerçekleştirildi.
Programda, İslam dininin temel inanç esasları hakkında bilgi verildi.
Kendi özgür iradesiyle İslamiyet'i kabul ettiğini ifade eden Choi Seung Gon, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
İhtida merasiminin ardından kendisine Kerem ismi verildi.
Merasimin sonunda İl Müftüsü Mustafa Topal, Choi (Kerem) Seung Gon'u tebrik ederek yeni hayatında huzur, bereket ve hayırlar temennisinde bulundu.
Programın ardından Choi (Kerem) Seung Gon'a İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.
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